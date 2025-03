Migranti, a causa del maltempo cambia il porto di sbarco per 60 persone: da Civitavecchia a Porto Empedocle

Sbarco a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, per l’imbarcazione Humanity 1 della organizzazione non governativa tedesca Sos Humanity: a bordo ci sono 60 persone migranti salvate nel Canale di Sicilia. Inizialmente le autorità italiane hanno indicato come porto di sbarco quello di Civitavecchia, nel Lazio; successivamente, su richiesta di Sos Humanity – che segnalava cattive previsioni meteo durante il tragitto – le autorità hanno rettificato l’indicazione e hanno assegnato all’imbarcazione quello di Porto Empedocle. Le persone migranti sono state salvate mentre si trovavano su un barcone in balia di vento e onde alte. Ieri altre 85 persone migranti sono state salvate dal veliero Aurora della ong Sea Watch: anche loro si trovavano in difficoltà in mare, a causa di forti venti e onde alte. Con il supporto della guardia costiera italiana, le persone migranti sono state fatte sbarcare a Lampedusa.