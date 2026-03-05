Migranti: altro cadavere in spiaggia trovato in Sicilia

Foto generica

Trovato sulla spiaggia di Butera, nel Nisseno, un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un migrante, vittima di un naufragio avvenuto durante le scorse settimane a causa del Ciclone Harry. Difficile risalire al sesso e alla provenienza. Effettuato il prelievo del Dna. La procura di Gela, ha aperto un’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato. Sul posto si sono recati gli uomini della Capitaneria di porto di Gela e il pubblico ministero di turno. Una quindicina i cadaveri recuperati nelle scorse settimane nelle coste di Sicilia e Calabria. Un migliaio i dispersi durante i giorni del ciclone secondo le ong.