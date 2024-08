Migranti, 68 persone sbarcate a Lampedusa: soccorse su tre imbarcazioni

A Lampedusa sono sbarcate 68 persone migranti. Viaggiavano su tre imbarcazioni, che sono state soccorse da guardia di finanza e capitaneria di porto. Nella prima viaggiavano 17 tra persone del Bangladesh e del Sudan; nella seconda 27 tra persone del Bangladesh, della Siria e della Tunisia; nella terza 24 persone della Tunisia. Ieri sull’isola sono sbarcate 148 persone migranti dopo quattro differenti sbarchi. Al momento nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 240 persone, fra le quali 20 persone minori non accompagnate. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 150 persone, che verranno imbarcate sul traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.