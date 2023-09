Mick Jagger a Catania in posa davanti al Castello Ursino e all’Ostello

Enjoyed spending some time in Italy recently! (Di recente mi è piaciuto passare un po’ di tempo in Italia!, ndr). Con queste parole Mick Jagger ha accompagnato delle foto scattate a Catania pubblicate sulle sue pagina social. Il re del rock, forntman dei Rolling Stones, si è fotografato davanti al Castello Ursino e anche in posa davanti all’Ostello. Con un cappello nero in testa, in piedi davanti a un locale, sotto un murales in piazza Currò.

Prima della tappa nel capoluogo etneo, Mick Jagger era stato anche a Siracusa. E, di recente, la Sicilia è sempre più una delle sue mete. Sull’Isola ha trascorso diversi mesi di vacanze estive e ci aveva già passato anche un periodo di lockdown durante la pandemia da Covid-19. Tra l’altro, proprio in Sicilia ha registrato le tracce di alcune canzoni del nuovo disco dei Rolling Stones.

