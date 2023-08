Metro, appaltati i lavori per la Misterbianco-Paternò: dureranno tre anni

A Catania la Fce ha appaltato i lavori per la realizzazione della tratta Misterbianco centro-Paternò. A effettuare l’intervento sarà la Consorzio Stabile SIS di Torino che si concentrerà su 11 chilometri e mezzo attraverso tre comuni: Misterbianco, Belpasso (con la frazione di Piano Tavola) e Paternò, con cinque stazioni da realizzare: Gullotta (Misterbianco), Belpasso (Piano Tavola), Valcorrente (centro commerciale di Etnapolis), Giaconia (corrispondente a Palazzolo, in territorio di Belpasso, ma fondamentale per Paternò) e Ardizzone (Paternò). La Misterbianco-Paternò rappresenta l’ultima sezione che completa l’intera linea della metropolitana – lunga 30 chilometri – che collegherà Paternò con Catania e l’aeroporto. L’intera linea potrà, in una fase successiva, estendersi lungo la dorsale Paternò-Adrano (altri 15 chilometri). Per quanto riguarda i lavori, l’importo dell’intervento complessivo è di circa 672 milioni di euro, mentre l’importo del primo contratto applicativo ammonta a circa 554 milioni. Il tempo stimato per la sua realizzazione è di 35 mesi, circa tre anni dunque, rispettando i tempi imposti dall’Unione Europea dato che si tratta di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.