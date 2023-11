Allerta gialla e temporali in tutta la Sicilia: arriva il freddo nell’isola

L’allerta gialla segnalata dalla Protezione civile

Piogge e rovesci in tutta la Sicilia dove per oggi la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla, accompagnata da un’elevata nuvolosità. Come evidenzia anche IlMeteo.it, i temporali sono attesi – sia per il 22 che per il 23 novembre – in tutto il territorio con fenomeni particolarmente intensi nella serata di oggi.

Si registra anche un notevole abbassamento delle temperature. I mari, invece, sono in prevalenza mossi mentre il vento sfiorerà anche i 100 chilometri orari. Condizioni climatiche che, nell’isola, saranno caratterizzate in particolar modo da massime che non supereranno i 15/16 gradi nel fine settimana.