Meteo Sicilia, ultimi giorni di caldo. Da lunedì piogge e temperature in calo

Ancora pochi giorni di tregua per i siciliani in vista di un netto calo delle temperature a partire da inizio settimana prossima. Per quanto riguarda questo weekend, domani il cielo sarà sereno in tutta l’isola, a parte una lieve nuvolosità nell’entroterra durante le ore centrali della giornata. Lo fa sapere il Centro Meteorologico Siciliano aggiungendo anche che le temperature saranno in lieve aumento sia nei valori massimi che minimi, oltre le medie stagionali. I venti saranno di debole intensità, in prevalenza dai quadranti nord-occidentali, mentre i mari saranno calmi o poco mossi. Un’ondata di caldo intenso – con picchi fino a 40 gradi – che si protrarrà fino a domenica 27. Lo conferma pure 3BMeteo annunciando, peraltro, che il prossimo lunedì è atteso l’arrivo di una perturbazione da ovest con piogge e temporali che interesserà anche l’isola.