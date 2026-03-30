Meteo in Sicilia: da stasera ancora piogge e freddo

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La primavera dovrà ancora attendere. Un robusto anticiclone tra Atlantico ed Europa occidentale apre questo lunedì. In cui le previsioni meteo danno un peggioramento entro sera al centro-sud, Sicilia compresa, in attesa di piogge e freddo. Una massa d’aria fredda, infatti, scende dall’Europa centrale verso il Mediterraneo. Tra martedì e mercoledì previsto maltempo al Sud, con un vortice depressionario posizionato tra Calabria e Sicilia. Ne risentiranno le temperature, più basse anche di 4-6 gradi rispetto alla media stagionale. Nella seconda parte della settimana, instabilità residua sui settori orientali. Ma con un progressivo miglioramento intorno ai giorni di Pasqua.

Il dettaglio per lunedì e martedì in Sicilia

Oggi, al mattino, previsti cieli sereni o poco nuvolosi, con leggere e rapide piogge sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio, precipitazioni sparse nella zona settentrionale dell’Isola. Che, in serata e durante la notte dovrebbero espandersi ai settori tirrenici, con nuvolosità e qualche pioggia. Martedì mattina il meteo prevede cieli coperti ovunque con precipitazioni sparse, con fenomeni più intensi attesi al pomeriggio sulla Sicilia. Pronti a trasformarsi in piogge e temporali durante la notte.

Le previsioni per vento e mare

I venti saranno da moderati a localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro e del Sud; moderati dai quadranti occidentali sulla Sicilia meridionale. Per quanto riguarda i mari, le previsioni vanno da molto mosso ad agitato il mar Ionio; da mossi a molto mossi il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia.