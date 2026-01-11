Il meteo in Sicilia: arriva la neve, persiste ancora il vento

Nessuna allerta per il meteo di lunedì 12 gennaio in Sicilia. Ma solo un avviso: a prestare «particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e in prossimità di corsi d’acqua, in caso di rovesci o temporali». E la conferma che, «dal pomeriggio di domenica, alle successive 12-18 ore, si prevede il persistere di venti da forti a burrasca – si legge nel bollettino della protezione civile regionale -. Mareggiate lungo le coste esposte». Forte vento previsto in particolare sulle aree occidentali e meridionali. E se, secondo le previsioni meteo, la pioggia dovrebbe abbandonare l’Isola, non è detto che lo faccia anche la neve.

Caduta oggi su alcune zone della Sicilia: da Maletto, nel Catanese, a Enna. Dove alcune auto sono slittate, finendo in mezzo alla strada e creando qualche problema alla circolazione. Neve anche sui Nebrodi, dove sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale, specie sulle strade dove il transito era compromesso: come la provinciale 168 Caronia-Capizzi, quelle tra Cesarò e San Teodoro, e la Polverello-Favoscuro all’altezza del bivio Roccella Valdemone.

