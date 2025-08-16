Il meteo del fine settimana in Sicilia: anche per domani allerta gialla

«Per il fine settimana si prevede un lieve calo del caldo, con una flessione dell’area di alta pressione che, a partire dalle Alpi centro-orientali, porterà progressivamente piogge anche al Centro e al Sud». Le previsioni del sito Il meteo indicano anche per Sicilia un cielo di cui non fidarsi: tra fiammate di caldo – comunque sopra le medie stagionali – e temporali sempre più frequenti e sparsi. Previsti, questi ultimi, a partire dal pomeriggio di oggi e di domani, con una mattinata che dovrebbe rimanere soleggiata anche domenica. Acquazzoni che dovrebbero accompagnare anche la prossima settimana, con «la classica burrasca di fine estate, caratterizzata dallo scontro tra l’aria fredda in discesa dal Nord Europa e quella calda in risalita dal Nord Africa», spiegano i meteorologi. Per oggi, la protezione civile regionale aveva diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico sul versante tirrenico dell’Isola. Bollettino aggiornato a tutta l’isola dalle 16 di oggi e a valido per domani nella Sicilia centro-orientale.