Abusi su due sorelline per dieci anni, indagato 45enne

Violenze sessuali per quasi un decennio su due sorelle minorenni, figlie di conoscenti. Un 45enne dell’Agrigentino è accusato di violenza sessuale aggravata e rischia il rinvio a giudizio. Il pm Gaspare Bentivegna ha chiesto e ottenuto l’incidente probatorio. Stamattina il gip Nicoletta Sciarratta ha raccolto le testimonianze delle due ragazze, che hanno confermato le dichiarazioni rese in fase di indagine. L’inchiesta è partita dalla denuncia di una delle vittime, ormai maggiorenne.

Determinante il dialogo con la sorella, che ha consentito di ricostruire gli episodi attraverso chat, messaggi vocali e registrazioni. Il materiale è stato acquisito agli atti e nel cellulare dell’uomo, posto sotto sequestro, gli investigatori avrebbero trovato elementi a carico. Le violenze risalirebbero al 2015 e si sarebbero protratte negli anni. Inizialmente la procura di Palermo ha seguito il caso per i profili legati alla pedopornografia, poi il fascicolo è stato trasferito ad Agrigento per competenza territoriale.