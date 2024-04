Messina, documenti falsi per chiedere fondi pubblici: sequestrati oltre 200mila euro a tre imprenditori agricoli

SONY DSC

Un sequestro preventivo di oltre 200mila euro. È quello eseguito dai Carabinieri del reparto Tutela agroalimentare di Messina su richiesta della sede palermitana della procura europea. La cifra – compresi 144 titoli di pagamento, i cosiddetti diritti all’aiuto – è stata considerata profitto di un reato commesso da tre imprenditori agricoli che avrebbero percepito, senza averne diritto, contributi pubblici destinati al comparto agricolo ed erogati dall’Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura. I tre avrebbero presentato domanda per accedere ai fondi con falsi documenti di proprietà di alcuni terreni.