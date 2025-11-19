Messina: torrente usato come discarica di rifiuti, scatta il sequestro

19/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Traffico illecito di rifiuti in concorso e disastro ambientale. Sono le accuse che la procura di Messina ha rivolto a tre imprenditori che dal 2020 avrebbero smaltito scarti di cantieri edili e di demolizione in un impianto di recupero i cui addetti, però, sversavano il materiale direttamente nel greto del torrente Guidari alterandone anche la conformazione.

Il tutto sarebbe avvenuto con la complicità dei gestori dell’impianto e degli imprenditori che hanno usato il torrente come discarica dei propri scarti aziendali. Le indagini coordinate dalla Procura – che ha coordinato l’attività dei carabinieri di Messina, dell’Arpa Sicilia e dell’Arpa Calabria, oltre che dei vigili del fuoco e della polizia municipale della città – hanno portato a immortalare i responsabili nel corso delle loro azioni, cioè mentre hanno usato il torrente come discarica di rifiuti.

Eseguito il sequestro preventivo dell’area adibita a discarica abusiva e del complesso aziendale che fa capo a degli imprenditori del settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti. Le indagini si sono avvalse dell’ausilio di droni e delle classiche intercettazioni: tutti strumenti che, secondo la procura di Messina, hanno provato lo sfruttamento criminale del torrente Guidari.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Alle pendici dell’Etna nasce il Dubai Chocolate panettone experience: «Un incontro di eccellenze siciliane»
Leggi la notizia

Traffico illecito di rifiuti in concorso e disastro ambientale. Sono le accuse che la procura di Messina ha rivolto a tre imprenditori che dal 2020 avrebbero smaltito scarti di cantieri edili e di demolizione in un impianto di recupero i cui addetti, però, sversavano il materiale direttamente nel greto del torrente Guidari alterandone anche la conformazione. Il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Oroscopo speciale: Giove retrogrado in Cancro
di

Giove è, nello zodiaco, il pianeta che tende ad accrescere tutto: adesso retrogrado in Cancro, vediamo la sua influenza nell’oroscopo dei 12 segni zodiacali. Sinonimo di buona fortuna e grande fomentatore di passaggi e trasformazioni importanti in positivo, Giove ha sempre voglia di portare ottimismo in tutti i segni zodiacali che attraversa. Per questo, è […]

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025
di

Questa a partire dal 17 novembre 2025 sarà una settimana particolare, poiché saranno Luna e Venere ad avere campo assoluto: ed ecco l’oroscopo delle emozioni dei 12 segni zodiacali. Saranno giorni senza sconti per tutti, con i pianeti responsabili di guazzabugli emotivi, che non sempre i segni zodiacali saranno capaci di comprendere. Diamoci una mano […]

Business in chiaro

Riqualificazione energetica 2025: ultima chiamata per bonus e vantaggi fiscali per le imprese
di

Il 2025 è agli sgoccioli e, con l’anno, anche l’attuale stagione di incentivi per la riqualificazione energetica delle imprese. Ma si è ancora in tempo per bloccare i benefici disponibili. A patto di muoversi presto e bene, per trasformare interventi concreti in risparmi di bolletta e vantaggi fiscali. L’importante, rassicura Armando Crispino – commercialista e […]

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze