Messina, tentato omicidio all’uscita di un locale: fermati padre e figlio minorenne

La squadra mobile ha fermato Messina un minorenne finito in carcere e il padre di 54 anni, posto ai domiciliari, perchè accusati di tentativo di omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco aggravati, in concorso.

Il minorenne, accompagnato al padre, vicino un locale della movida messinese, in via Loggia dei mercanti, ha ferito con colpi di pistola a una gamba un giovane di 20 anni. L’acquisizione delle telecamere interne ed esterne dei locali in via Loggia dei mercanti ha consentito alla polizia di veder la violenta aggressione di individuare i due aggressori. Ricoverato e medicato in ospedale il ferito è stato dimesso poco dopo.