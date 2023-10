Messina, attività sospese in due cantieri edili. Denunciati i titolari

Scoperte dai carabinieri diverse violazioni all’interno di due cantieri edili (di cui non ci sono stati forniti i nomi) allestiti a Capizzi e Roccalumera (Messina). Dai risultati è emersa la mancanza di precauzioni come l’installazione di parapetti nelle zone degli scavi, l’assenza di misure tecniche necessarie a eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico, la mancata formazione degli operai sui rischi per la salute e la sicurezza. Entrambi i titolari dei cantieri sono stati denunciati e hanno ricevuto multe per oltre 58mila euro, oltre alla sospensione delle attività. Tutti gli operai, dal punto di vista contrattuale, sono risultati in regola. Tuttavia, due impiegati del cantiere di Roccalumera sono stati denunciati per aver utilizzato attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni di legge.

