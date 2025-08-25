Messina: rifiuta rapporto sessuale e viene aggredito, 2 arresti per tentato omicidio

Due persone sono state arrestate a Messina, perché sarebbero i responsabili del tentato omicidio di un uomo di nazionalità indiana. Le due persone arrestate, un rumeno di 45 anni e una donna serba di 40 anni, sono state intercettate dalla polizia locale con le mani ancora intrise di sangue. Secondo quanto ricostruito l’aggressione, avvenuta in Piazza Lo Sardo, sarebbe scattata nel momento in cui la vittima ha rifiutato di avere un rapporto sessuale con la donna, a lui sconosciuta. Decisione che avrebbe scatenato l’ira del 45enne che prima avrebbe spinto la vittima a terra, colpendolo poi con pugni al volto. I due avrebbero anche tentato di colpire alla gola il cittadino indiano che ha però reagito ed evitato il peggio. Entrambi gli aggressori sono stati trasferiti in carcere.