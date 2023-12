Messina, professore indagato per abusi sessuali su alunni minorenni

La procura di Messina e quella dei minori hanno iscritto nel registro degli indagati un professore dell’istituto Jaci della città dello Stretto. L’uomo è accusato di avere compiuto abusi sessuali su alcuni alunni minorenni, dopo avere pubblicato alcuni annunci espliciti su delle chat per cercare contatti. Alcuni ragazzi, come si legge su La gazzetta del Sud, sarebbero stati già sentiti come persone informate sui fatti con il supporto di assistenti sociali e psicologici.