Un ragazzo di 15 anni – Riccardo Coglitore – ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Messina, nei pressi dei parcheggi dello stadio San Filippo. Il giovane si trovava in sella a un ciclomotore che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’autovettura Ford Fiesta.

Inutili i soccorsi

L’impatto è stato particolarmente violento e per il quindicenne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di prestare assistenza al giovane, ma il ragazzo sarebbe deceduto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della municipale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità.