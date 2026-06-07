Messina, schianto tra auto e ciclomotore vicino allo stadio: muore un 15enne

07/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 15 anni – Riccardo Coglitore – ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Messina, nei pressi dei parcheggi dello stadio San Filippo. Il giovane si trovava in sella a un ciclomotore che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’autovettura Ford Fiesta.

Inutili i soccorsi

L’impatto è stato particolarmente violento e per il quindicenne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di prestare assistenza al giovane, ma il ragazzo sarebbe deceduto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della municipale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità.

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