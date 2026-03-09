Foto generica

Un incendio è divampato all’alba nella scuola del villaggio Torre Faro, a Messina, costringendo alla sospensione immediata delle lezioni fino a nuovo avviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e avviato i primi accertamenti, mentre la polizia locale ha delimitato l’area per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Al momento non è ancora possibile quantificare l’entità dei danni né stabilire con certezza le cause del rogo. Tecnici e autorità competenti proseguiranno nelle prossime ore con i controlli all’interno della struttura per valutare le condizioni dell’edificio. Le attività didattiche restano sospese fino al completamento delle verifiche, necessarie per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.