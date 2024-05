Messina, è ai domiciliari e ruba l’energia elettrica: i carabinieri lo arrestano di nuovo

Agli arresti domiciliari avrebbe rubato l’energia elettrica. Il 23 maggio a Messina un 54enne con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Durante un controllo a casa dell’uomo – che sta scontando una condanna per reati contro il patrimonio – i militari avrebbero constatato evidenti anomalie nel contatore del 54enne, per cui hanno richiesto l’intervento del personale dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica.

Alla fine delle verifiche i carabinieri e il personale dell’azienda erogatrice del servizio hanno accertato che nel contatore del 54enne era stato creato un bypass, con dei fili volanti, allacciato direttamente alla rete pubblica. Anche in questo caso per l’uomo sono stati disposti i domiciliari.