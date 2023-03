Messina Denaro non si presenta al processo sulle stragi. La sua nipote avvocata ha rinunciato a difenderlo

Il boss Matteo Messina Denaro ha rinunciato questa mattina a comparire all’udienza del processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, che si celebra a Caltanissetta. La corte ha comunicato che dopo la rinuncia del mandato della sua avvocata, la nipote Lorenza Guttadauro (che è la figlia di Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss stragista arrestata la scorsa settimana) il boss stragista non è ha nominato un legale di fiducia. Per questo, gli è stato designato come difensore d’ufficio Calogero Montante. Anche lui, però, ha fatto subito presente di volere rinunciare al mandato facendo notare che ci sarebbe incompatibilità perché, in passato, è stato il difensore d’ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino, nel processo Borsellino quater e nel processo d’Appello e perché ricopre la carica di viceprocuratore onorario alla procura di Palermo. Scarantino è stato parte offesa nel processo che si è appena concluso a carico di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. In passato aveva accusato, falsamente, alcune persone di essere mandanti delle stragi. E proprio per questo motivo erano stati indagati i tre agenti, accusati di avere costruito a tavolino le dichiarazioni del falso pentito. La corte d’Assise d’Appello si è ritirata per sciogliere la riserva e decidere in merito alla richiesta di rinuncia avanzata dal legale.

Prima che l’ormai ex primula rossa di Cosa nostra scegliesse di avere la nipote al proprio fianco, a difenderlo in questo processo erano stati gli avvocati nominati d’ufficio Giovanni Pace e Salvatore Baglio. Per questa mattina, nell’aula del tribunale di Caltanissetta era stato predisposto il collegamento audio-video con il carcere de L’Aquila dove Messina Denaro è detenuto in regime di 41 bis. Ma, come era già successo alla scorsa udienza del 18 gennaio, fissata due giorni dopo l’arresto del boss che per trent’anni è stato latitante, la sedia è rimasta vuota. Stando a quanto emerso, Guttadauro avrebbe rinunciato alla difesa dello zio nel procedimento per le stragi del 1992 – in cui furono ammazzati i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme agli uomini della scorta – perché non avrebbe avuto il tempo di preparare la sua arringa.