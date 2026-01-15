Messina, corriere con 4 chili di hashish arrestato agli imbarcaderi

Foto generica

Dalla Calabria alla Sicilia con 4 chili di hashish in auto. Il corriere della droga è stato arrestato dai finanzieri di Messina, con la collaborazione dei colleghi di Reggio Calabria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante i consueti controlli ai passeggeri in transito sullo Stretto. Grazie al fiuto del cane Lord, però, i militari hanno trovato 40 panetti, dal peso di 50 grammi ciascuno, di hashish.

Tutta la sostanza stupefacente ritrovata era occultata nell’intercapedine tra il tettuccio della macchina e il rivestimento interno. Nell’abitazione dell’uomo, invece, i finanzieri di Melito di Porto Salvo hanno scoperto e sequestrato altri 2 chili di hashish. Con lo stesso logo dei panetti intercettati a Messina, ossia la bandiera della Spagna. La vendita al dettaglio dello droga avrebbe fruttato circa 40.000 euro. Il corriere è stato arrestato e condotto nel carcere di Gazzi, a Messina.