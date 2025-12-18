Foto di polizia

Un addio al celibato degenera in aggressione nei confronti dei gestori di un locale a Messina: quattro gli arrestati. L’episodio è avvenuto nel capoluogo peloritano, dove la polizia ha arrestato quattro uomini originari di Reggio Calabria in flagranza di reato per lesioni personali aggravate in concorso.

Addio al celibato, l’intervento della polizia

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. I quattro, ubriachi, avevano aggredito uno dei soci del locale e un addetto alla sicurezza. Per loro, oltre che per altri due componenti della comitiva, è scattata anche la denuncia per danneggiamento in concorso del locale. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per i quattro arrestati l’obbligo di dimora.