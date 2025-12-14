Modica, un medico è stato aggredito in ospedale

14/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un medico del Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica (in provincia di Ragusa) è stato aggredito la notte scorsa nell’ambulatorio di Cardiologia.

Medico aggredito all’ospedale di Modica

Secondo quanto è stato ricostruito finora, il sanitario era andato nell’ambulatorio per consegnare la documentazione clinica di una paziente per la quale era stata richiesta una consulenza specialistica. Stando a quanto è stato denunciato, il medico avrebbe segnalato una situazione ritenuta irregolare: un familiare della paziente, dipendente dell’ospedale ma non in servizio, avrebbe trasportato autonomamente la madre in barella, senza autorizzazione. Inoltre, l’uomo avrebbe preteso anche di avere una precedenza mentre il cardiologo era impegnato nella gestione di un altro codice.

La denuncia di una «situazione irregolare»

Nel richiamare il rispetto delle procedure, la situazione sarebbe degenerata. Il medico dell’ospedale di Modica sarebbe stato vittima di un’aggressione. In particolare, il sanitario sarebbe stato colpito da un altro familiare della paziente con un pugno alla testa e uno al torace. Motivo per il quale avrebbe riportato una contusione. L’episodio è stato segnalato anche alla direzione sanitaria della struttura sanitaria del Ragusano.

