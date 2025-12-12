Non si ferma al posto di blocco per evitare guai, ma rimedia una denuncia. È successo a un 35enne di Mazara del Vallo, che transitava a bordo del suo scooter senza casco. Alla vista dei carabinieri e del loro alt, l’uomo si è dato alla fuga. Ma è stato bloccato poco dopo dai militari e identificato. Scoprendo così che guidava senza aver mai preso la patente e che il mezzo non era in regola: senza assicurazione e con la revisione scaduta.