Mazara del Vallo: maltratta per anni la compagna, ora non può avvicinarsi a lei

Anni di maltrattamenti e violenze nei confronti della compagna. Per questo i carabinieri di Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Marsala, nei confronti di un 35enne del luogo con precedenti di polizia.

Nel corso delle indagini, i militari hanno documentato «reiterate condotte di maltrattamenti e atteggiamenti violenti» nei confronti della compagna. Comportamenti che sarebbero andati avanti per diversi anni e che avrebbero costretto la donna a vivere in «uno stato particolare di ansia e preoccupazione».