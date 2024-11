Fermata con centinaia di dosi di droga nel Trapanese: nel 2018 il nipotino aveva ingerito dell’hashish

Tasche pesanti quelle di una 40enne fermata dalla polizia appena fuori da casa sua a Mazara del Vallo, nel Trapanese. La donna, infatti, trasportava centinaia di dosi di droga in una busta. Nel dettaglio, gli agenti le hanno trovato addosso: circa cento grammi di cocaina, 75 di eroina, 50 di hashish e 21 di crack. La perquisizione in casa ha permesso di aggiungere all’elenco anche un bilancino di precisione e il materiale utile al confezionamento delle sostanze stupefacenti. La 40enne era già nota alle forze dell’ordine perché denunciata nel 2018 per lesioni personali riconducibili a omessa vigilanza: in quell’occasione, il nipote di due anni, che viveva in casa con lei, aveva ingerito dell’hashish. Adesso la donna è in arresto in carcere.