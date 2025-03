Sequestro di documenti nelle sede di Caltaqua. Si indaga sull’emergenza idrica in Sicilia

Maxi sequestro di documenti nelle sede di Caltaqua. In corso un’operazione della guardia di finanza congiuntamente nelle sedi delle società che gestiscono il servizio idrico integrato. A Caltanissetta nella sede di Caltaqua in centro storico sono arrivati ad apertura degli uffici 30 uomini del nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle. In contemporanea in Spagna nella sede di Acqualia a Madrid – società che controlla Caltaqua -la Polizia National sta eseguendo la stessa attività insieme al Gico. Il coordinamento è della procura della Repubblica di Caltanissetta. L’operazione rientra nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’emergenza idrica in Sicilia.