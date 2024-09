Maxi rissa a Biancavilla, tre persone arrestate e tre denunce

Alta tensione ieri pomeriggio nei pressi di un’abitazione in via Vittorio Emanuele a Biancavilla, in provincia di Catania, dove si è scatenata una rissa che ha coinvolto anche tre minorenni. Stando alla ricostruzione dei carabinieri un 36enne avrebbe bussato con insistenza alla porta di una famiglia di braccianti agricoli, pretendendo di entrare in casa per chiarire alcuni dissapori nati qualche giorno prima con il capofamiglia, un 59 enne. A quell’ora, però, c’era soltanto la figlia 20enne dell’uomo che, spaventata, avrebbe allertato i fratelli di 14 e 17 anni, e i genitori. Gli adulti sarebbero rientrati velocemente innescando la rissa.

Dopo aver affidato alle cure dei sanitari del 118 il 36enne, i carabinieri hanno avviato le indagini, acquisendo anche i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona e ascoltando le testimonianze di alcuni passanti che avevano assistito alla rissa. Un video giunto nelle mani degli investigatori ha permesso di accertare lo svolgimento dei fatti, dimostrando il coinvolgimento nel pestaggio anche dei minorenni. I militari hanno arrestato per rissa aggravata e lesioni personali in concorso un 52enne con precedenti di polizia, attualmente sottoposto a una misura di prevenzione per lo stesso reato, una 20enne anche lei pregiudicata, che dalle immagini acquisite era parte attiva della mischia, e il capofamiglia 59enne, mentre hanno denunciato due minorenni di 14 e 17 anni e il 36enne.