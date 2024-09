Una nuova filiale Max Supermercati, in via Principessa Mafalda 1 a Messina, che segna un ulteriore passo nell’espansione del gruppo Romano in Sicilia. Con l’inaugurazione di oggi, il gruppo imprenditoriale raggiunge il settimo punto vendita in franchising sull’Isola: «Non solo dei semplici luoghi di acquisto, ma luoghi pensati per rievocare la calda e accogliente atmosfera della bottega sotto casa», spiegano. Con una selezione di prodotti freschi e di qualità sempre garantiti e facilmente accessibili. Prodotti scelti con cura e proposti ai clienti con cortesia e convenienza. Proprio come la famiglia Romano ha iniziato a fare, nel 1953, nella bottega alimentare a Caltanissetta da cui tutto è partito. Attenzioni che adesso arrivano anche a Catania – con l’apertura di tre punti vendita pochi giorni fa – e, oggi, a Messina.