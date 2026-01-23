Foto Presidenza della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo stabilimento Fincantieri di Palermo, rendendo omaggio a una delle realtà industriali più significative del Mezzogiorno e del Paese. Ad accoglierlo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani. A fare gli onori di casa il presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta e l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

Nel corso della visita, il Capo dello Stato ha raggiunto l’area scalo di costruzione e il molo Martello, dove il direttore dello stabilimento Marcello Giordano ha illustrato le attività del cantiere navale e i lavori in corso per la realizzazione del traghetto Costanza I di Sicilia e della nave Tritone. Successivamente, Mattarella ha partecipato alla cerimonia celebrativa della storia del Cantiere navale di Palermo, ospitata nella tensostruttura allestita all’interno dello stabilimento. Al suo arrivo, il presidente della Repubblica si è intrattenuto con il governatore Schifani, chiedendo informazioni sui danni provocati in Sicilia dal recente ciclone Harry.

Le parole di Mattarella ai lavoratori Fincantieri

Rivolgendosi alle maestranze, Mattarella ha espresso parole di apprezzamento e riconoscenza: «Complimenti per i risultati straordinari ed eccellenti dovuti alla vostra opera», ha detto agli operai, fermandosi poi per alcune foto con i lavoratori del cantiere. Nel suo intervento ufficiale, il presidente ha sottolineato il ruolo strategico del gruppo: «Fincantieri reca grande beneficio all’economia nazionale e prestigio all’Italia».

Il Capo dello Stato ha quindi richiamato la lunga storia del cantiere palermitano, ricordata attraverso una mostra fotografica e un filmato celebrativo: «È stata una scelta felice mettere insieme il più anziano e il più giovane dei dipendenti – ha osservato – perché rappresenta la continuità della storia del cantiere e lo spirito di appartenenza che si trasmette da una generazione all’altra». Uno spirito che, ha aggiunto Mattarella, ha sempre sorretto «l’alta professionalità delle maestranze» e che oggi trova, grazie a Fincantieri, «prospettive così ampie, rinnovate e rilanciate». «Tutta questa prospettiva si basa sul lavoro svolto quotidianamente dalle maestranze», ha concluso il presidente della Repubblica, rivolgendo loro «un ringraziamento, un saluto e un augurio di grandissima cordialità».