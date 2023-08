Mascalucia, evade dai domiciliari per scassinare un distributore automatico

Un 39enne di origine mauriziane è stato denunciato dopo essere stato trovato dai carabinieri di Mascalucia all’interno di un istituto di formazione, dove aveva scassinato un distributore automatico di bevande. L’uomo, si è poi scoperto, era già stato posto ai domiciliari preso la sua abitazione a Catania per un episodio di furto aggravato, quindi risultava evaso.

A contattare i militari, i gestori dell’istituto, che hanno visto tutto dalle telecamere di sicurezza della struttura. L’uomo, colto in flagrante mentre rovistava in alcuni cassetti, aveva con sé anche oggetti utili per lo scasso.