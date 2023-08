Mascali, chiude barista in bagno e lo rapina. Poi scappa per rubare in un rifornimento

Rapina, sequestro di persona e furto aggravato. Sono questi i reati per cui un pregiudicato 31enne di Mascali (in provincia di Catania) è finito in carcere. L’episodio si è verificato la notte dell’1 giugno in un bar di piazza Dante. Dopo avere chiesto dove fosse il bagno, l’uomo vi avrebbe chiuso a chiave il titolare del locale. Colto di sorpresa, il gestore del bar avrebbe immediatamente gridato per chiedere aiuto, attirando poco dopo l’attenzione di un passante che lo avrebbe liberato. Così, il 31enne sarebbe riuscito a scappare dopo avere preso il marsupio e l’auto del barista – una Opel Astra – che era parcheggiata proprio davanti al locale. A bordo della macchina rubata, l’uomo sarebbe andato a Giarre dove, utilizzando un coltello acuminato come arma, avrebbe rapinato dell’incasso l’addetto a una stazione di servizio in via Ruggero I: una somma di denaro di circa 450 euro che l’uomo aveva all’interno della tasca dei pantaloni.

Dopo avere sottratto il bottino, il 31enne è fuggito sempre a bordo dell’auto rubata al barista. Dopo avere abbandonato il mezzo lungo la stessa strada del rifornimento, l’uomo ha continuato a scappare a piedi. Una scelta fatta dopo avere notato a distanza i lampeggianti delle auto dei carabinieri che stavano arrivando dopo avere ricevuto una segnalazione della rapina. Dall’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza dei due esercizi commerciali, i militari hanno riconosciuto il 31enne – che, in entrambi i casi, ha agito a volto scoperto – già noto per le sue pregresse vicissitudini giudiziarie. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania ha emesso nei suoi confronti un provvedimento e i carabinieri lo hanno arrestato e portato nel carcere catanese di piazza Lanza.