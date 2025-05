Marsala, va a casa di una donna per fare le pulizie e la violenta. Denunciato 25enne

Avrebbe violentato una 50enne nella cui abitazione si era recato per effettuare delle pulizie, rubandole poi gioielli, un computer e altri beni. Un 25enne, cittadino italiano di origini colombiane, con precedenti per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, furto e maltrattamenti in famiglia, è stato denunciato a Marsala dalla polizia, intervenuta lo scorso 21 maggio nell’abitazione della vittima, una donna di nazionalità statunitense ma residente nel centro in provincia di Trapani.

Il giovane deve rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e furto in abitazione. Ai poliziotti, arrivati nel suo appartamento, la vittima, in stato di shock, ha raccontato di essere stata abusata dal giovane che era in casa per effettuare delle pulizie. Il fatto è stato confermato dal figlio ventenne della donna, testimone oculare. L’autore della violenza, approfittando della momentanea assenza dall’appartamento del figlio, dapprima avrebbe costretto la donna a subire atti sessuali e dopo avrebbe rubato gioielli, un computer e altri beni. Immediate sono scattate le ricerche dell’aggressore e gli investigatori della polizia, grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al 25enne, volto noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione gli agenti, coordinati dalla procura di Marsala, hanno trovato alcuni dei beni sottratti alla donna e gli indumenti indossati nel giorno della violenza sessuale e immortalati dalle telecamere.