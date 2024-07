Incidente sul lavoro a Marsala, travolto da un autocarro in manovra: morto un operaio 47enne

Un’altra morte sul lavoro in Sicilia. Ieri sera a Marsala, in provincia di Trapani, un uomo di 47 anni sarebbe stato travolto da un autocarro in manovra mentre si trovava negli spazi della ditta di smaltimento rifiuti per la quale lavorava. L’operaio è morto, la procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia.