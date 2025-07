Marsala, 80enne muore mentre insegue il ladro della sua bicicletta

Foto generata con IA

Tragedia nel centro storico di Marsala. Un uomo di 80 anni è morto questa mattina in via Vincenzo Pipitone, probabilmente stroncato da un malore mentre tentava di inseguire a piedi un ladro che gli aveva appena sottratto la bicicletta. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe lasciato la bici all’esterno di un bar, dove si era fermato presumibilmente per fare colazione. Accortosi del furto, si è messo a correre nel tentativo di raggiungere il ladro, ma si è accasciato a terra a circa 500 metri dal luogo del furto. Inutili i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 insieme agli agenti della polizia e al medico legale.

La procura ha avviato un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare l’autore del furto e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.