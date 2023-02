Minimarket della droga a casa, arrestato dai carabinieri un 35enne a Catania

I carabinieri della stazione Librino hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, militari dell’Arma hanno trovato complessivamente 103 grammi di cocaina, 73 grammi di marijuana, 20 grammi di crack e un bilancino di precisione digitale. Sequestrato anche un foglio di carta con appunti sull’attività di spaccio e materiale vario idoneo al confezionamento di ‘dosi’. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 35enne che è stato condotto in carcere.