Manifestazione davanti alla Rai di Palermo, in centinaia contro censura e pro Palestina

C’erano centinaia di persone stamattina di fronte alla sede Rai di Palermo, in viale Strasburgo, per manifestare il proprio dissenso dopo il comportamento della Rai, la cui dirigenza ha disapprovato negli scorsi giorni le prese di posizione contro la guerra in Palestina e le morti in mare dei migranti in diretta di alcuni artisti durante il festival di Sanremo, creando un vero e proprio caso politico. La manifestazione segue quelle che sono state già andate in cena in tutta Italia ed è stata pacifica, con la polizia che si è limitata a controllare i manifestanti, senza mai intervenire. Nessun momento di tensione, solo slogan contro la dirigenza della Tv di Stato, canti e cori antifascisti e in favore del popolo palestinese.

Tra i manifestanti anche alcune sigle sindacali e politiche. Le manifestazioni di dissenso, assicurano gli organizzatori, continueranno. Nel mirino anche l’azienda Leonardo, produttrice di armi, alcune delle quali impiegate proprio nel conflitto israelo-palestinese, che conta una delle sue sedi che si occupa di sviluppo di software per missili proprio a Palermo.