Denunciato per maltrattamento di animali: teneva il cavallo in un box di lamiera dentro una discarica

11/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un cavallo tenuto in un box di fortuna, all’interno di una discarica abusiva, salvato dalle segnalazioni di alcuni cittadini. Gli stessi che hanno indicato la situazione alla polizia che, insieme ai vigili urbani di Misterbianco, nel Catanese, e ai veterinari dell’Asp etnea, hanno effettuato un controllo nel sito segnalato, vicino via Lenin, a Misterbianco. Controllo dal quale è emerso che l’animale era dotato di microchip e inserito nella banca dati con le notizie sugli equini, ma anche che le sue condizioni di vita non erano certo delle migliori. Il cavallo, infatti, era costretto a stare in un box di lamiera, patendo il forte calore.

Sottoposto a vincolo sanitario, il proprietario è stato costretto a trasferire l’animale presso un’azienda autorizzata fuori provincia. Ricevendo anche sanzioni per oltre 3500 euro, per i mancati test dell’anemia infettiva e per aver allevato il cavallo il un luogo non idoneo. L’uomo è stato anche denunciato per maltrattamento di animali. Per quanto riguarda il contesto in cui il box si trovava, la polizia locale ha constatato la presenza di una vera e propria discarica abusiva, nonché un’autofficina non autorizzata in una parte del terreno affittata a un’ulteriore persona. Da qui, un’ulteriore sanzione da 5mila euro e il sequestro dell’intera area, insieme all’attrezzatura contenuta. Toccherà, però, comunque al proprietario bonificare il terreno a sua spese.

Un cavallo tenuto in un box di fortuna, all'interno di una discarica abusiva, salvato dalle segnalazioni di alcuni cittadini. Gli stessi che hanno indicato la situazione alla polizia che, insieme ai vigili urbani di Misterbianco, nel Catanese, e ai veterinari dell'Asp etnea, hanno effettuato un controllo nel sito segnalato, vicino via Lenin, a Misterbianco. Controllo

Un cavallo tenuto in un box di fortuna, all'interno di una discarica abusiva, salvato dalle segnalazioni di alcuni cittadini. Gli stessi che hanno indicato la situazione alla polizia che, insieme ai vigili urbani di Misterbianco, nel Catanese, e ai veterinari dell'Asp etnea, hanno effettuato un controllo nel sito segnalato, vicino via Lenin, a Misterbianco. Controllo

