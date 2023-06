Maltrattamenti contro la madre e la sorella minorenne. Disposto allontanamento per 18enne

Maltrattamenti contro la madre e la sorella minorenne. Con quest’accusa un 18enne di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, è stato allontanato dalla casa di famiglia ricevendo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. Il provvedimento arriva al termine di una indagine condotta dai carabinieri sulla situazione che madre e figlia vivevano da qualche tempo per colpa del ragazzo. La donna, che ora si trova in una struttura protetta con la figlia, era stanca di subire violenze e per questo si era rivolta al comandante della stazione più vicina facendo così partire le indagini.