«Stasera ti butto dal balcone»: minaccia la compagna dopo anni di violenze, in carcere un 37enne di Mascali

Foto di Alberto Sanchez da Pixabay

«A tia stasera ti iettu do baccuni (A te questa sera ti butto dal balcone, ndr)». La minaccia alla convivente 26enne è arrivata da un 37enne di Mascali, in provincia di Catania, dopo anni di maltrattamenti. L’uomo, già indagato, è finito in custodia cautelare in carcere. A denunciarlo è stata proprio la vittima che subiva le violenze e le vessazioni dell’uomo già almeno dal mese di settembre del 2022.

Un controllo ossessivo della vita quello subito dalla 26enne da parte del compagno che le avrebbe vietato di frequentare le sue amiche, di uscire da sola e le avrebbe anche controllato il cellulare e gli scontrini di ogni pagamento effettuato. Il 7 marzo la donna, esasperata, si era presentata in caserma a Riposto e ai carabinieri delle aggressioni verbali e degli insulti da parte del compagno. La 26enne ha anche raccontato ai militari di essere stata picchiata ma non ha inteso denunciarlo fino a quando, nella notte tra i 10 e l’11 marzo, si è verificato un grave episodio: mentre si trovava a letto con la compagna e le due figlie piccole, avendo sentito arrivare sul cellulare di lei un messaggio, l’uomo avrebbe iniziato una discussione e l’avrebbe spinta fuori dal letto facendola cadere a terra. Poi, dopo avere aperto la persiana del balcone l’avrebbe pure minacciata di buttarla di sotto.

Dal diverbio sarebbe nata una colluttazione. Riuscita a divincolarsi con fatica, la donna sarebbe scappata in strada dove è stata soccorsa da due passanti. Utilizzando uno dei loro cellulari, la vittima avrebbe contattato la madre che, arrivata sotto casa, ha portato via la figlia e le due nipotine. Nella stessa notte, la donna è tornata dai carabinieri. Questa volta per denunciare tutte le violenze subite: botte e schiaffi che le avrebbero anche lasciato dei lividi e un labbro spaccato; e anche le minacce di toglierle le figlie. Il 37enne è finito in custodia cautelare in carcere.