Minaccia e picchia la convivente: arrestato un uomo a Giardini Naxos

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della convivente. Sono questi i reati per cui è stato arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, a Giardini Naxos (nel Messinese). L’arresto è stato operato in flagranza di reato dai carabinieri che sono andati nell’abitazione della vittima dopo essere stati allertati dalla centrale operativa. La richiesta di aiuto è arrivata con una chiamata al numero unico per le emergenze (112) da parte della donna che ha segnalato l’aggressione fisica subita da parte del compagno.

Dopo la denuncia da parte della donna, sono iniziate le indagini che hanno consentito di accertare continue le vessazioni avvenute durante la relazione: minacce, aggressioni fisiche e psicologiche che hanno provocato nella vittima uno stato d’ansia tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. I militari hanno portato l’uomo in caserma, lo hanno arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.