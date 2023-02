Maltempo in tutta la Sicilia orientale. Alberi caduti e mareggiate. Ritardi a Fontanarossa

Maltempo, forte vento, alberi caduti e blackout elettrici. Non si allenta la morsa del maltempo sulla Sicilia e in particolare nella parte orientale dell’Isola. Le aree più colpite sono quelle delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Disagi all’aeroporto Fontanarossa con diversi voli cancellati o in ritardo. Tra Valverde, Acireale, Belpasso e Aci Catena i cittadini hanno segnalato l’interruzione della fornitura di corrente elettrica. A Catania un albero è caduto in via San Nullo, nella zona di Cibali, e al momento la circolazione è bloccata. Stando al report diffuso dai vigili del fuoco sono ancora 49 gli interventi da espletare per danni d’acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti. Danni vengono segnalati a Stazzo, Fondachello e Riposto. A Palermo un albero è caduto in via Boris Giuliano in prossimità con l’incrocio di via delle Magnolie, non si segnalano feriti.

Il maltempo ha causato problemi anche a Pantelleria con una mareggiata che ha investito la Cala Gadir. Le onde forti hanno provocato ingenti danni a barche, gommoni e motori che sono stati distrutti e trascinati dall’acqua. Persiste il vento e la pioggia battente e le temperature restano basse. Si segnalano anche crolli di muretti. Gli scaffali dei supermercati nell’isola cominciano a svuotarsi.