Palermo, cade un albero in viale Boris Giuliano per il maltempo. Tragedia evitata di un soffio

Il gigantesco ficus si è abbattuto su una Ford Fiesta attorno alle 7.40 di stamattina in viale Boris Giuliano, in prossimità dell’incrocio con via delle Magnolie a Palermo. Tragedia sfiorata solo di un soffio. All’interno del mezzo c’erano un uomo e la figlia, diretti a scuola. Il tutto in un orario di punta per il traffico di quella zona, con il ramo che è andato a investire anche la pista ciclabile coprendo completamente la carreggiata e chiudendo di fatto la strada. Si prospettano anche pesanti ripercussioni sul traffico. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale della Reset per cercare di liberare la strada, chiusa all’altezza dell’incrocio con via Principe di Paternò.

«Eravamo fermi al semaforo subito prima – dice un automobilista – L’abbiamo visto cadere in diretta. Potevamo finirci sotto». Intanto nel capoluogo non smette di piovere, anche se il peggio dovrebbe ancora arrivare: ieri la protezione civile ha diramato allerta meteo gialla dalle 16 alle 24 di oggi.