Maltempo, allagamenti e alberi pericolanti. Vento danneggia le luminarie ad Aci Sant’Antonio

foto di Vigili del fuoco

Forte vento, pioggia e grandine hanno interessato, questo pomeriggio, diversi settori della Sicilia. L’area più colpita è quella etnea, compresa tra Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Pedara e Trecastagni. I vigili del fuoco devono fronteggiare diverse richieste di soccorso per i danni causati dall’acqua, dagli alberi pericolanti e per diversi dissesti statici. Al momento gli interventi in corso sono dieci. A Riposto il nucleo sommozzatori sta intervenendo per soccorrere un automobilista rimasto in panne sotto un cavalcavia allagato. Ingenti anche i danni ad Aci Sant’Antonio dove il forte vento ha abbattuto le luminarie in piazza Maggiore. Ad Acireale vengono segnalati dei cartelloni pubblicitari abbattuti lungo via Cristoforo Colombo.