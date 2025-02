Maltempo, pioggia e grandine in Sicilia orientale. A Catania basole saltate a piazza Roma

Foto di Dario De Luca

Una forte ondata di maltempo ormai da qualche ore interessa la Sicilia e in particolare l’aria orientale. Le province più colpite sono quelle di Messina e Catania. Per la giornata di oggi la protezione civile regionale aveva emesso un bollettino con allerta meteo gialla e arancione per una porzione della Sicilia orientale. Al momento non si registrano difficoltà al traffico aereo nonostante una forte attività elettrica. Temporali consistenti hanno interessato l’area ionica e Catania. Nel capoluogo etneo sono diversi i danni lungo la sede stradale. Asfalto saltato al viale Regina Margherita con una parte della carreggiata che è stata interdetta. Chiusa alla circolazione, per diverse basole saltate, una parte di via Salvatore Tomaselli, nei pressi di piazza Roma. Sul posto sono presenti i vigili urbani e il personale dell’Amts per l’allestimento della segnaletica. Impegnati su diversi fronti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. In particolare nei Comuni etnei di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania, sono stati effettuati molti interventi di soccorso per automobilisti bloccati nelle loro auto in panne e danni d’acqua. Oltre alle squadre della sede centrale sono stati impiegati anche i sommozzatori e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto. Gli interventi conclusi sono 32 mentre 16 quelli in corso e 14 quelli da espletare. A Riposto, zona Torre Archirafi, viene segnalata la piena di un torrente. Al momento la situazione è sotto controllo e sul posto è ancora presente la squadra del distaccamento locale.