Maltempo a Palermo: quattro voli dirottati all’aeroporto di Catania

A causa del maltempo che ha colpito l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo quattro voli sono stati dirottati all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Si tratta del volo Lufthansa delle 11 da Monaco, del Pisa-Palermo di Ryanair delle 12, del volo da Memmingen di Ryanair delle 12 e del Napoli-Palermo di Ryanair delle 12.20. Lo ha comunicato sui suoi canali social Gesap, la società che gestisce l’aeroporto palermitano.

Nelle ultime ore la costa occidentale del Palermitano e diversi Comuni della provincia sono stati colpiti da un temporale non indicato dalle previsioni meteo. Si registrano strade dissestate a Marineo e strade allagate a Bolognetta, a Misilmeri e a Belmonte Mezzagno. I vigili del fuoco stanno intervenendo a Carini per liberare alcuni automobilisti bloccati dalla pioggia. Strade allagate anche a Palermo, soprattutto nella zona occidentale (a Mondello, nel quartiere Partanna-Mondello e in via Ugo La Malfa). Nelle zone interessate dal maltempo stanno cadendo diversi millimetri di pioggia.