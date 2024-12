Maltempo, danni a Palermo: un fulmine colpisce una torre dell’acqua in una pizzeria, quattro feriti

La pioggia e il forte vento hanno creato danni e disagi a Palermo e in provincia. Sono stati più di trenta gli interventi dei vigili del fuoco. Al ristorante La Braciera in villa, situato nella storica Villa Lampedusa, un fulmine ha colpito una torre dell’acqua danneggiandola: sono rimasti feriti in quattro, il cuoco e tre clienti, una è stata trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico mentre le altre due hanno riportato fratture a una spalla e a una mano. Il cuoco è stato invece sfiorato dalla carica elettrica.

Numerosi gli alberi caduti in strada tra il capoluogo e la provincia. Altri alberi caduti a Palermo in via Catania, via dell’Olimpo, Viale Diana, lungo la strada che porta a Bellolampo e in provincia a Partinico in contrada Traversa e a Piana degli Albanesi sulla strada provinciale 5, a Monreale e San Martino delle Scale.

Una tettoia di quattro metri è stata messa in sicurezza in via Alla Falconara. Pali dell’illuminazione pericolanti nella zona di Boccadifalco, Baida e Corso Calatafimi alta, dove il vento ha anche provocato il distacco dell’intonaco dalla parete laterale di un palazzo. Messi in sicurezza anche dei cartelloni pubblicitari in via Colonnello Antonino Frasconà. Il vento dovrebbe placarsi, in base alle previsioni, entro la mattinata di domani.