Maltempo, continua l’allerta meteo in Sicilia. Oggi cinquanta interventi dei vigili del fuoco tra Palermo e provincia

Foto generata con IA

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. È quanto si legge in una nota del Comune di Palermo. Per la giornata di domani è prevista l’allerta gialla per condizioni meteo avverse su gran parte della Sicilia, incluso il territorio cittadino. In particolare, si legge nell’avviso, «si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale talora di forte intensità e frequente attività elettrica. Venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte. Nevicate sopra i 500-800 metri sui settori settentrionali».

Intanto oggi sono stati una cinquantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco fra Palermo e provincia da questa notte interessate da pioggia e forti raffiche di vento. Allagamenti, alberi caduti e distacchi di pezzi di intonaco. Nelle prime ore del mattino a causa della caduta di un albero è rimasta chiusa la strada provinciale 57, dal bivio di Baida. Analoga situazione lungo la strada intercomunale 7 a Montelepre. A Palermo, a causa del forte vento, alberi sono caduti in via Giuseppe Lanza di Scalea, in viale Leonardo da Vinci, via Poggio del Pineto, via Francesco Crispi e via Megara Iblea. Un autoarticolato ha perso parte del proprio carico di profilati in acciaio lungo lo svincolo autostradale di Carini, in direzione Mazara del Vallo.