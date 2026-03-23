Maltempo: colpo di coda invernale, giovedì tornano freddo e rovesci

Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera. Quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: «Sarà il preludio ad una fase prettamente invernale attesa tra giovedì e venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull’Adriatico. Sono così previsti rovesci e temporali anche di forte intensità e accompagnati da locali grandinate soprattutto al Centrosud, mentre il Nord sarà coinvolto solo in una prima fase, giovedì, con fenomeni soprattutto sul Nordest e sulle Alpi di confine».

Tracollo termico

«Questa fase di maltempo sarà caratterizzata da un tracollo termico nel corso di giovedì, con perdita anche di oltre 10-12°C specie sul versante adriatico, tanto che la neve tornerà a cadere a quote collinari al Nordest e sulle regioni del Centro, ma fin sotto i 700-800m anche al Sud entro venerdì – prosegue Ferrara -. Durante i rovesci più intensi potremo assistere a episodi di neve tonda o graupel che potranno localmente imbiancare anche coste e pianure. In particolare tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, Marche e Abruzzo.

La neve potrà così interessare località come Urbino, Teramo, L’Aquila, Chieti, Campobasso, Potenza, in collina anche la Puglia Garganica, oltre che spingersi fin sotto i 1000m anche tra Calabria e Sicilia venerdì. Il tutto accompagnato da venti anche forti in rotazione tra Grecale, Tramontana e Maestrale, mentre sull’Alto Adriatico la Bora potrà soffiare con raffiche anche di oltre 80-100km/h, specie sul Triestino». «L’affondo artico sarà lungo a rimarginarsi, tanto che anche il prossimo weekend si prospetta freddo e a tratti uggioso, con possibilità di locali nevicate in montagna fin sotto i 1000 metri, anche sui rilievi del Sud, mentre al Centronord non sono escluse gelate tardive fin verso la pianura» conclude.